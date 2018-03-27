Öğrenciler Müze Bahçesinde Kitap Okudu

Sivas'ta Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi bahçesinde kitap okudu.

Sivas Valisi Davut Gül, kitap okuma etkinliği öncesi yaptığı konuşmada, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri projesi kapsamında 5 okuldan 200 öğrencinin katılımıyla bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Vali Gül, "Hem çocuklarımız açısından hem kamuoyu açısından Sivas ilim, irfan, medreseler şehri. Dolayısıyla da bu meydana yakışacak en güzel etkinliklerden biri toplu olarak kitap okumak." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, okuma alışkanlığının çocukluk döneminde başladığına değinerek, "En büyük eksikliklerimizden biri okuma alışkanlığımızın istenilen seviyede ve düzeyde olmaması. Bu bilinci çocuklarımızda aşılamak adına bugün Kütüphaneler Haftası'nda böyle bir etkinlik başlatıldı. Sivas olarak kültür konusunda gerek valiliğimiz gerek belediyemiz olarak çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sivas'ın gizli kalmış, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş bütün değerlerini ortaya çıkarmak adına yoğun bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de, etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sivas'ın bilimin, sanatın, felsefenin ve tarihin kenti olduğunu belirten Pürlü, "Her yaştan insanın mutlaka kitap okuması lazım." dedi.

Konuşmaların ardından Gül, Aydın, Pürlü ve diğer ilgililer öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu.

Etkinliğin sonunda öğrencilere kitap dağıtıldı.

Öte yandan Başkan Aydın, kent merkezindeki vatandaşlara Sivas'ı tanıtan kitaplar dağıttı.