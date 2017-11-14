Öğrenciler Mutfakta Yeteneklerini Gösterdi

TED Malatya Koleji Cooking Hobi Kursu öğrencileri tropikal lezzetler ile kendi milkshakelerini yaparak hünerlerini sergiledi.



TED Malatya Koleji Cooking Hobi Kursu öğrencileri eğlenerek lezzetli vakit geçirmeye devam ediyor. Kursta her hafta birbirinden farklı lezzetler oluşturan öğrenciler bu hafta da tropikal lezzetler ile kendi milkshakelerini yaptı. Farklı meyveler kullanarak birbirinden lezzetli içeceklerini oluşturan öğrenciler kursta hem birlikteliğin ve ekip çalışmasının önemini kavrarken hem de yeteneklerini geliştirdi.



Bir daha ki hafta yapılacak etkinliği iple çektiklerini söyleye öğrenciler, mutfakta kendi lezzetlerini oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. - MALATYA