Öğrenciler MÖP ve E MÖP tesisi gezdi

04.11.2019 13:40

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Şehitkamil Belediyesinin MÖP ve E-MÖP tesisini gezdi. Öğrenciler, tesis yöneticileri tarafından geri dönüşüm ile ilgili bilgiler verildi.



Şehitkamil Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Sadık İsmail Tekiner, öğrencilere çevre duyarlılığı hakkında bilgiler verdi. Tekiner, MÖP ile çöpün farkını anlattı ve öğrencilerden MÖP'leri MÖP kutusuna, çöpleri de çöp kutusuna atmalarını istedi. MÖP ilgili soruları da tesis yöneticilerine aktaran öğrenciler, daha sonra E-MÖP tesisini gezdi. Öğrenciler, burada da aldıkları bilgiyle geziyi tamamlamış oldular. Program sonunda öğrencilere; MÖP Geri Kazanım Projesi kapsamında geri dönüştürülen atıklardan üretilen kırtasiye seti hediye edildi.



"Amacımız çevre bilinci"



Düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Kıbrıs İlkokulu Sınıf Öğretmeni Samet Turan, "Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu olarak Şehitkamil Belediyesinin MÖP Tesisine bir gezi düzenledik. Gezimizin amacı, çevremizi korumanın önemini çocuklarımıza kavratmak, geri dönüşümden elde edilen değerlerin ülkemize nasıl geri döndüğünü çocuklarımıza göstermekti. Bu tesislerdeki üretim bandının öğrenciler tarafından birebir görülmesi ve daha sonra elde edilen ürünlerin de nasıl ortaya çıktığını bilmelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz, burada geri dönüşümü olacak ürünleri, çöpe değil de MÖP'e atmaları halinde ürünlerin tekrar kendilerine nasıl döndüğünü çok iyi bir şekilde gördüler. Kendi okulumuzda da Şehitkamil Belediyesi ile iş birliği halinde yürüttüğümüz bir geri dönüşüm projemiz halen devam ediyor. Öğrencilerimiz kağıt, plastik, cam ve metal kutularını biriktiriyorlar. Toplanan bu MÖP'ler de Şehitkamil Belediyesinin katı atık toplama aracıyla okulumuzdan alınıp bu tesislere getiriliyor. İlçemize böylesine anlamlı bir tesisi kazandırdığı için Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Geri dönüşümü öğrendiler



MÖP tesisini gezen Kıbrıs Ortaokulu öğrencilerden İsmail Doğan ise, "Bu tesisin bize çok faydası oldu. Burada çöplerin ve MÖP'lerin ayrıştırılması konusunda bilgi sahibi olduk. MÖP'lerin geri dönüşüme kazandırılarak, çevreye ve ekonomiye katkı sağladığını öğrendik. Bizler de okulumuzda topladıklarımız MÖP'lerle bu projeye destek vererek, çevremizi korumak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Buradan öğrendiğimiz bilgileri de diğer arkadaşlarımıza anlatıp, onlarında bu konuya duyarlı olmaya davet edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA