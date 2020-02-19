Öğrenciler montlarıyla üşüyen köpeği ısıtmaya çalıştı

19.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilkokul öğrencileri, sokakta gördükleri köpeği montlarıyla ısıtmaya çalıştı.

Cevdetpaşa İlkokulu öğrencileri, kaldırımda dururken gördükleri köpeğin üşüdüğünü düşünerek yardım etti.

Köpeğin üzerine kendi montlarını örterek ısıtmaya çalışan ve onu elleriyle besleyen öğrenciler, belediye yetkililerine haber verdi.

Köpek, İslahiye Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.

Kaynak: AA