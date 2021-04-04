Öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için ter döktü

Öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için ter döktü Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Elazığ'da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapıldı.

Öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için ter döktü

ELAZIĞ - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Elazığ'da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

Sınava ilk kez gireceğini dile getiren adaylardan Batuhan Kara, "Bundan bir sene önce üniversite sınavına girmiştim. Bu MSÜ için 20 yaş sınırı vardı ve ben de çalışarak MSÜ'ye girmeyi deneyeceğim. Hayırlısıyla sınava gireceğim. Biraz da geciktim onun için de heyecanlıyım. Sınava hazırlandım. Korona virüs yüzünden bu dönemde zaten doğru dürüst ne okula ne de dershaneye gidebildik. Elimizden geldiğince çalıştık umarım emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK