Öğrenciler Mersin Maratonu'nu Resmedecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu için resim yarışması düzenleniyor. Resim yarışmasının ardından öğrencilerin hayal dünyalarıyla maratonu resmettikleri tüm eserler 1-2 Aralık tarihinde düzenlenecek olan Maraton Fuarı'nda görücüye çıkacak.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu ile şehir spora doyarken, bir taraftan da öğrencilerin hayal dünyalarını yansıttıkları resimler ile renklenecek. 'Mersin Maratonu' temalı resim yarışmasına ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. Yarışma Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile merkez ilçelerde bulunan okullar arasında gerçekleştirilecek. 'Mersin Maratonu' temalı resim yarışmasına katılmak isteyen ortaokul ve lise öğrencileri, 35 santimetreye 50 santimetre ölçülerinde resim kağıdına Mersin Maratonu temasıyla yaptıkları resimleri ile katılacaklar. Sulu, pastel, kuru ve yağlı boya gibi her türlü boya malzemesi kullanarak çizilebilecek olan resimleri katılımcılar, okullarındaki resim öğretmenlerine teslim edecekler. Kazanan yarışmacıların isimleri 30 Kasım tarihinde Mersin Maratonu'nun resmi web sayfasında yayınlanacak. Yarışmaya katılan öğrencilerin, resimlerinin ön sağ alt köşesine isim, soy isim ve sınıflarını yazmaları zorunluyken, resmin arka yüzünün sağ alt köşesine ise yarışmacının ismi, soy ismi, okulu, sınıfı, velisinin ismi, soy ismi ve telefon numarası ile ikametgah bilgilerinin yer alması gerekiyor. Bilgileri eksik ya da yanlış olan resimler ise değerlendirmeye alınmayacak. - MERSİN