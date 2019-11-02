Öğrenciler Meriç kıyısında bir kamyon çöp topladı

02.11.2019 12:02

Edirne'de ortaokul ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Meriç Nehri kıyısında bir kamyon çöp topladı.

Öğretmenleri ve aileleriyle nehir kıyısında bir araya gelen Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencileri, "Tek Evim Dünya" sloganıyla temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler, başta pet ve cam şişe olmak üzere nehir kenarındaki çöpleri toplayarak belli bir bölgeyi temizledi.

Okul Müdürü Mahmut Boztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinliğin çevre bilinci oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Edirne'nin en güzel bölgelerinden olan Meriç Nehri kıyısını çöpten arındırmaya çalıştıklarını belirten Boztürk, "Öğrencilerimizin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikle, toplumdaki çevre hassasiyetinin artmasına katkı sağlamak istiyoruz. Her vatandaş çöpünü çöp kutusuna atarsa çevre kirliliği diye bir şey kalmaz. Herkes duyarlı olursa çevremiz temiz olur. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve doğayı korumalıyız." dedi.

Öğrencilerden Rümeysa Satıcı da çevre kirliliğinin son bulması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Satıcı, insanların evlerine gösterdikleri özeni çevreye de göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Evlerimizin içini temiz tutuyoruz, ayakkabılarla içeri girmiyor, çöplerimizi yere atmıyoruz. Bizler dünyanın evimiz olduğunu biliyoruz. Büyüklerimizin de bu durumun farkında olmalarını istiyoruz. Dünya bizim gerçek evimiz. Onu korumalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA