Öğrenciler meraklarını takip ederek, sorgulayarak öğrenecek
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Öğrenciler meraklarını takip ederek, sorgulayarak öğrenecek

Öğrenciler meraklarını takip ederek, sorgulayarak öğrenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTEK Okullarının iki kampüsü daha 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlayan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (IB PYP) uygulama onayı aldı.

İSTEK Okullarının iki kampüsü daha 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlayan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (IB PYP) uygulama onayı aldı. Okulun İstanbul'daki 8 kampüsü IB PYP uygulayan eğitim kurumu oldu. 

İSTEK Okulları PYP Koordinatörü Ceni Alpanda, "PYP uygulayan İSTEK anaokulları ve ilkokullarında Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına başarıyla entegre edilerek uygulanır. İlk Yıllar Programı, öğrencilerin gelişimlerine katkıları dolayısıyla dünyadaki prestijli okullar tarafından tercih edilmektedir. İSTEK Okulları İlk Yıllar Programını uygulama onayı alan İstanbul'daki 8 kampüsü ile Türkiye'de en fazla kampüsüyle IB PYP uygulayan eğitim kurumudur. Antalya, Denizli, Mersin ve Osmaniye illerindeki İSTEK Okullarının PYP adaylık süreçleri ise devam etmektedir. Programın temel amacı, kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmektir" açıklamasını yaptı.

İSTEK Anaokulları'nda ve ilkokullarında uygulanan programla ilgili şu detaylara da yer verildi:  

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ile entegre edilerek uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sınıf düzeyi için öngördüğü kazanımlar IB PYP'nin sunduğu çerçeve etrafında yapılandırılarak geliştirilir. Anaokullarımız ve ilkokullarımızda uyguladığımız İlk Yıllar Programı (IB PYP), aynı öğrenme ve öğretim yaklaşımının benimsenmesi nedeniyle anaokulundan ilkokula geçişi kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler sorgulama temelli bir programla öğrenmeye ilkokulda da devam etmektedir."

PROGRAMIN AMACI

IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlıyor. PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim yaklaşımı. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme deneyimleri sağlıyor. Disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesi olan PYP, öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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