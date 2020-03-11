Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı - Haber
Güncel

Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okul ihtiyaçlarını içeren bir mektup yazarak kendisine ulaştıran bir grup öğrenciye duyarsız kalmadı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okul ihtiyaçlarını içeren bir mektup yazarak kendisine ulaştıran bir grup öğrenciye duyarsız kalmadı. Başkan Tarhan, öğrencilerle buluşarak, istedikleri kırtasiye malzemelerini bizzat dağıttı.


Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin Çamlıca Mahallesinde yaşayan bir grup öğrenci, okul ihtiyaçlarını içeren bir mektup yazarak, Belediye Başkanı Tarhan'a ulaştırdı. İçerisinde küçük notlar şeklinde mektup alan Başkan Tarhan, hemen harekete geçerek kısa sürede eksiklerin tamamlanmasını sağladı. Daha sonra Çamlıca Mahallesinde oturan çocuklarla muhtar Abdurahman Maruk aracılığı ile irtibata geçen Tarhan, çocuklara kırtasiye malzemelerini kendisi dağıttı.


"Eksiklerimiz için başkanımıza mektup yazdık"


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kalem, defter çanta gibi ihtiyaçlarını Başkan Tarhan'dan alan çocuklar teşekkür ettiler. Mahallede birkaç arkadaşıyla birlikte eksik olan okul ihtiyaçları için Tarhan'dan yardım istemeye karar verdiklerini ifade eden çocuklar, "Mahallemize ve okulumuza geldiğinde başkanımızla karşılaşmıştık. Bizimle yakından ilgilenmesi ve isteğimiz olduğunda kendisine ulaşmamızı söylemesi üzerine cesaret bularak mektup yazmaya karar verdik. Sonra çevremizde bizim gibi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımızdan da notlar alarak mektubu gönderdik. Kısa süre sonra muhtarımız bize gelerek başkanımızın cevap verdiğini ve bizzat kendisinin gelerek kırtasiye malzemeleri dağıtmak istediğini söyledi. Çok mutlu olduk. Bugün de eksik olan kırtasiye malzemelerimize kavuştuk. Kendisine her zaman olduğu gibi gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür ederiz" dediler.


"Çocukların yazdığı notlar beni duygulandırdı"


Başkan Tarhan da yaptığı açıklamada, kentte yaşayanların eğitiminin önündeki engellerin kaldırılması için tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Tarhan, "Elimizden geldiğince sık sık mahallere ve okullara yaptığım ziyaretlerde tespit ettiğim eksiklerin giderilmesini sağlıyorduk. Bu kez, bir mektup içerisinde küçük küçük notlar görünce çok duygulandım. Okulların kapanmasına az kalmasına rağmen öğrencilerimizin bazılarının hala kırtasiye, çanta gibi sıkıntılar çekmeleri üzücüydü. Kısa sürede bu medeni cesareti göstererek bana ulaşan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine ulaştırdım. Ben de bizzat kendileri ile tanışmak ve gösterdikleri cesaret nedeniyle teşekkür etmek istedim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan James Jeffrey Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Emre Kılınç Ersun Yanal Abdullah Avcı
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:56:50. #1.15#