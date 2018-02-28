Öğrenciler Mehmetçik Yararına Kermes Düzenledi
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Öğrenciler Mehmetçik Yararına Kermes Düzenledi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meslek lisesi öğrencileri harçlıklarıyla, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Öğrenciler Mehmetçik Yararına Kermes Düzenledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meslek lisesi öğrencileri harçlıklarıyla, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste elde edilecek geliri okul öğrencileri tarafından Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Mahalle sakini kadınların da destek verdiği kermesle ilgili olarak öğrenciler adına konuşan 11. sınıf öğrencisi Yunus Efe, "Ülkemizin güvenliği için Mehmetçiğimiz tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de sürdürülen operasyonlarda Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek için biz de kendimizce bir şeyler yapmak istedik. Elimize silah alıp cepheye gidemezdik belki ama kendi imkanlarımızla oradaki Mehmetçiğimize destek olmak için okul bahçemizde kermes düzenledik. Buradan elde edeceğimiz geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayarak onlara destek olmak istedik" dedi. - HATAY

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