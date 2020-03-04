Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu
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Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek dev Türk bayrağı açıp 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

04.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:27
Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu

'nin ilçesindeki ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek dev Türk bayrağı açıp ''na destek verdi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na bir destek de Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki ortaokul öğrencilerinden geldi. Balışeyh Şehit Gazi Gürsoy Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen öğrenciler dev Türk bayrağı açtı. Rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin isimleri tek tek okundu ve öğrenciler 'burada' dedi. Daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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