Öğrenciler Masa ve Sandalye Üretiyor

Muş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde okulun atölyesinde masa ve sandalye yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Öğrenciler, il ve ilçelerdeki okulların sıra ve masa ihtiyacının yanı sıra kurumların dolap ve masalarını da yapıyor.



Okul müdürü Ekrem Erliğ, yaptığı açıklamada, bir çok kurumdan sipariş aldıklarını ve siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Öğrencilerin aylık 500 ile bin lira arası para kazandığını ifade eden Erliğ, şöyle konuştu:



"Üretim sayesinde KDV ödeyerek devlet bütçesine de katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz, burada hem kendi el becerilerini geliştiriyorlar hem de eğitime katkıda bulunuyorlar. Dışarıdan gelen siparişleri burada üretiyoruz. Burada hem öğrencilerimiz kazanıyor hem de gelir vergisi ile KDV vergisini ödeyerek devlete karşı olan görevimizi burada yapmaktayız. Yaklaşık 50 öğrenci okul atölyesinde çalışıyor."



Metal Bölümü öğrencilerinden Muhammed Kadir Acar ise, yaz mevsiminde çalışarak para kazandıklarını ve aynı zamanda el becerilerinin geliştiğini belirtti.