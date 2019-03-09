Öğrenciler Makarnadan Köprü Yapmak İçin Yarıştı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "STEM'le geleceğin mühendisleri aranıyor" yarışması kapsamında ortaokul öğrencileri, makarnadan köprü yapmak için kıyasıya yarıştı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, 55 ortaokuldan 165 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 120 dakika içerisinde bir paket fırın spagetti makarna kullanarak en hafif ve en çok yük taşıyan köprü tasarlamak için mücadele etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yaptığı konuşmada, geleceğin mimarları olan gençlere daha iyi bir dünya bırakabilmek için çalışılması gerektiğini belirtti.

Üreten bir nesil yetiştirmenin önemine değinen Alagöz, şunları belirtti:

"Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran, geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştireceğiz. Düzenlenen yarışma, çocukların becerilerinin gelişmesine katkı sağlamakla beraber mühendislik tasarım süreçlerini de ele almalarına imkan sağlayacaktır."

Yarışmaya katılan Mevlana Ortaokulu öğrencilerden İlknur Çiftçi, heyecan verici bir yarışma olduğunu dile getirerek, "Yarışma boyunca eğlendik. Süre konusunda biraz zorlandık." diye konuştu.



Yarışma sonunda Merkez Mevlana Ortaokulu birinci, Kahta Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kahta Atatürk Ortaokulu da üçüncü oldu.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerden bazılarının yarışma sonunda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaynak: AA