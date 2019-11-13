Öğrenciler mahallede temizlik yaptı
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Öğrenciler mahallede temizlik yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için mahallede temizlik çalışması yaptı.

13.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:32
Öğrenciler mahallede temizlik yaptı

'nin ilçesinde ortaokul öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için mahallede temizlik çalışması yaptı.


Mustafa Ortaokulu öğrencileri, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ve okul çevresinde kağıt ve çöpleri topladı.

Okul Müdürü Çetin Kılıç, insanların çevreye duyarlılığını arttırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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