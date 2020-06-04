Öğrenciler LGS'ye böyle girecek
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Öğrenciler LGS'ye böyle girecek

- Öğrenciler LGS'ye böyle girecek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri sonrasında yapılacak LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı Videoda LGS için gerekli olan eşyalar, dezenfektanların nasıl kullanılacağı, maskeler ve sınıf düzenleri hakkında...

04.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:39

- Öğrenciler LGS'ye böyle girecek

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri sonrasında yapılacak LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı

Videoda LGS için gerekli olan eşyalar, dezenfektanların nasıl kullanılacağı, maskeler ve sınıf düzenleri hakkında detaylı bilgiler verildi

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri sonrasında 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavında alınan önlemlerle ilgili olarak bir video hazırlayan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav öncesi, sınav arası ve sonrasında yapılacakları detaylı bir şekilde anlattı.

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavına Kayseri'de 31 bin 500 öğrenci girecek. Daha önceki dönemlerle öğrencilerin kendi istekleri ile sınava kayıt olduklarını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs nedeniyle bu yıl öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapıldığını açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Salgına bağlı alınan önlemler nedeniyle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kaldık. Evlerimizde her türlü teknolojiyi kullanarak sizlere ulaşmaya çalıştık. Bu süreçlerden ülke olarak başarı ile geçeceğiz" dedi. Ekinci, "20 Haziran'da orta öğretime geçiş sınavı olacak. Bizler tüm öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi okullarımızı hazır hale getirdik" diyerek her öğrencinin kendi okulunda sınava gireceğini belirterek okullarda her türlü hazırlıkların sınav öncesinde tamamlanacağını söyledi.

LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınava gelirken yanlarına almaları gereken malzemeler, okul önlerinde kurulan dezenfektanları nasıl kullanacakları, maskeleri nasıl temin edecekleri, sınıflarda yapılan hazırlıklar gibi bir çok konu yayınlanan videoda detaylıca anlatıldı. Öğrenciler videoyu youtube üzerinden kayserimem38 sayfasından izleyebilecek.

Öğrenciler LGS'ye böyle girecek

Kaynak: İHA

Manşet

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