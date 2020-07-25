Öğrenciler LGS tercihlerini Beşiktaş Akademi'de gerçekleştiriyor Beşiktaş ilçesinde ikamet eden öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veren Beşiktaş Akademi, Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrencilere tercih döneminde de hizmet vermeye devam ediyor.

Beşiktaş ilçesinde ikamet eden öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veren Beşiktaş Akademi, Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrencilere tercih döneminde de hizmet vermeye devam ediyor. Beşiktaş Akademi'deki uzmanlar adayların hayallerindeki liseye girebilmeleri için doğru tercih yapmalarını sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yüzbinlerce öğrencinin beklediği LGS sonuçlarını açıkladı ve büyük heyecan yaşayan öğrenciler için tercih dönemi başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek olan tercih sürecinde öğrenciler en iyi eğitim alacağı kurumları araştırmaya başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve ilçede ikamet eden öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Beşiktaş Akademi'de bu zorlu süreçte öğrencilerin yanında yer alıyor. Öğrenciler tercih süresi boyunca Beşiktaş Akademi'yi ziyaret ederek ücretsiz olarak uzman danışmanlarla tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Başkan Rıza Akpolat da LGS sonuçlarının açıklanması sonrası tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere şöyle seslendi: "Beşiktaş Akademi olarak, aydınlık bir geleceğin anahtarı olacağına inandığımız öğrencilerimizle derslerimizi tamamladık. LGS sürecinin en önemli aşaması olan tercih döneminde onlara rehberlik etmeye 29 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz"

Kaynak: DHA