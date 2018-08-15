Öğrenciler Kuran-ı Kerim Öğreniyor

Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterin Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Abidin Ağa Kadın Meslek zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Kilislioğlu, merkezlerinde bir çok sosyal faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Okulların kapalı olmasından sonra öğrencilerimize yönelik Kur'an-ı Kerim kursu açtık. Bu kursa öğrencilerin yanı sıra büyüklerde katılıyor. Belediye Başkanımız Hasan Kara'nın talimatı ve destekleriyle bir çok sosyal belediyecilik adına projeleri uyguluyoruz" diye konuştu. - KİLİS