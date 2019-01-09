Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okumak İçin Yarıştı
Şırnak'ta Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmaların finali Silopi ilçesinde yapıldı.
Şırnak'ta Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmaların finali Silopi ilçesinde yapıldı.
Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, genç nida hafızlık, genç sesler musiki ve genç nida Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorilerinde yapılan yarışmada ter döktü.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliğe Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA