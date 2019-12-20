: Öğrenciler kumbarada para değil kitap biriktiriyor

20.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:05

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor " projesi kapsamında kitap kumbarası oluşturuldu.

Kent genelinde öğrenciler ile velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan proje çerçevesinde, "Kitaplar eskimez", "Geleceğini çöpe atma" sloganlarıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler, okudukları eserleri Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan kitap kumbaralarına atarak köy okullarında kütüphane kurulmasına destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Faruk Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay önce başlatılan projenin kentte yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

"Herkes kitap okusun istiyoruz"

Kitap okumaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle beraber Ağrı genelindeki herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bunun sonucu olarak da kitap kumbarası çalışmasını başlattık. Öğrencilerimiz ve aileleri evlerinde okudukları kitapları bu kumbaralara atacaklar. Bizler de bu kumbaralarda biriken kitapları özellikle köy okullarında kütüphane oluşturmak suretiyle öğrencilerimize ulaştırmak istiyoruz. Böylece herkes kitap okusun istiyoruz."

Tekin, kent genelinde kitap okuma seferberliği başlattıklarını belirterek, projenin yaklaşık 4 yıl boyunca süreceğini de kaydetti.

Kaynak: AA

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