Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek
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Ziya Selçuk, 23 Mart, Güncel

Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır.

12.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:40
Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı Türkiye'de eğitim alanında alınan önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Bugün Külliyede alınması gereken tedbirlere ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Selçuk, toplantıda Nisan ayındaki ara tatilin öne çekilerek 16 Mart'tan 31 Mart'a kadar okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, "İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak. İlk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Bununla ilgili olarak hangi teknoloji ile hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir alt yapı hazırladık. Tüm alt yapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Elazığ depremi sonrasın uyguladığımız bu sistematiği şimdi uzaktan eğitim yoluyla bu tatil döneminde devam ettireceğiz" diye konuştu.

"TÜM SINIFLAR DÜZEYİNDE ZORUNLU TATİL TAMAMLANDIĞINDA YÜZ YÜZE TELAFİ PROGRAMLARI DA UYGULANACAKTIR"

Sundukları eğitim bilişim sistemi hizmetine ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, "Yükseköğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında, akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlandığını bir kez daha hatırlatalım. Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreciyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntısına kadar çalışılarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği bilişim ağı portalı ve ekrandan yayınlanacak olan bu tek bir kanal değil birkaç farklı kanallardan öğrenme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilmesi söz konusu olacak. Tüm bu süreçte öğrencilerin ve velilerin ne yapacaklarını eğitim bilişim ağı ve Bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler" şeklinde konuştu.

İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrenciler için uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlandığını ve uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Selçuk, "Eğitim bilişim ağı platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmen ve sınıf gruplarıyla iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Kişiye özel akıllı sistemimizle, zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz tatil sürecini en aza indirecek şekilde hazırdır. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİN AKSAMAMASI İÇİN NE TÜR TEDBİRLER GEREKİYORSA FAZLASIYLA ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Tatil süresinin de virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde iyi değerlendirileceğine işaret eden Selçuk, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu süre zarfında bütün okullarımızda eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı olarak uygulamakta olduğumuz dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde ayrıntılı olarak gerçekleştirilecek. Öğretmen ve yardımcı personellerimizin uzaktan öğrenme yöntemi ile salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programlarına katılımları sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip korona virüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptı, velilere birtakım bültenler gönderildi, eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı hijyen çalışmaları yapıldı, ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim alt yapısı hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sumaya devam edeceğiz. Bu süreçte en önemli görev ebeveynlere düşüyor. Bu tail sürecinde evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tavsiyeleri dikkate almamız gerekiyor. Uzaktan eğitime başlarken teknik ayrıntı konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Çocuklarımızın eğitimlerin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Ama karşılaşabileceğimiz muhtemel durumlara ilişkin de senaryolarımız hazır. Bu konuda tüm toplumun desteğini bekliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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