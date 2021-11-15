Öğrenciler Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde egzotik hayvanlarla tanışıyor

KONYA (AA) - Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde böceklerin anlatıldığı derste, öğrenciler, salona getirilen kral yılan, dev salyangoz, leopar geko, sakallı ejder ve dal böceklerini yakından görme fırsatı buluyor.

Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabildiği açık uçuş alanları ve kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlarca tropikal bitki türünün bulunduğu bahçenin bölümlerinden olan Doğa Eğitim Alanında anasınıfından üniversiteye kadar öğrencilere "böcek, sürüngen, ilginç canlılar" konuları uzman biyologlar tarafından anlatılıyor.

Sayısız kelebek türünün ve endemik bitkilerin dışında tropikal iklimlerde yaşayan canlılara da ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde öğrenciler, tropikal bölgelerde yaşayan canlılardan kral yılan, Afrika dev kara salyangozu, leopar geko, sakallı ejder ve dal böcekleri ile buluşturuluyor.

Birbirinden ilginç canlıları, miniklerin ellerine bırakan uzmanlar, canlıların zararsız olduğunu hem anlatıyor hem de yaşatıyor.

Öğrencilerin tanıştığı canlılar arasında desenleri nedeniyle koleksiyonerlerin ilgisini çeken kral yılan, boyu 12 santimetreye kadar ulaşabilen dev salyangoz, çöl kertenkelesi leopar geko, hayalet böcek dal ile hem etçil hem otçul sakallı ejder bulunuyor.

"Zararsız olduklarını anlatmaya ve görsel olarak da tanıtmaya çalışıyoruz"

Uzman biyolog Yağmur Bütün, AA muhabirine, Doğa Eğitim Alanında doğa ve böcekler hakkında bilgiler verdikleri çocukları doğaya karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Anasınıfından üniversiteye kadar bütün öğrencileri Konya Tropikal Kelebek Bahçesine Doğa Eğitim Sınıfına eğitim görmeleri için davet ettiklerini vurgulayan Bütün, şöyle konuştu:

"Davetimize okullar geri dönüş yapıyor. Öğrenciler burada ilk olarak böcekleri tanıyor. Öğrencilerden bazılarının böcek fobisi olabiliyor, gördüklerinde kaçabiliyorlar veya bağırabiliyorlar. O çocuklara burada böcekleri tanıtarak onların zararsız canlılar olduğunu anlatıyoruz, doğada yararlı canlılar olduğunu, bizim için ne gibi yararları olduğunu anlatıyoruz. Sonrasında yapılan etkinlikte onları böceklerle tanıştırıyoruz. Elimizde bulunan canlıları öğrencilerle buluşturarak onların gerçekten zararsız olduklarını anlatmaya ve görsel olarak da tanıtmaya çalışıyoruz."

Okulda alma imkanı olmayan bir eğitimi son derece eğlenceli bir şekilde öğrencilere verdiklerini vurgulayan Bütün,"Hem anlatıyoruz hem gösteriyoruz üstüne canlılara temas da edebiliyorlar. Buradaki eğitimin ardından çocuklar bahçeye girerek orada gerçek kelebeklerin ve böceklerin doğal ortamlarını görebiliyorlar." dedi.

Bahçede sürekli bulunan iki adet mavi-sarı ara papağanının dışında 5 hayvanın derslerde tanıtıldığına dikkati çeken Bütün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dev kara salyangozumuzu onlara göstererek başlıyoruz. Dala benzediği için "dal böceği" adını alan böceğimiz var. Doğal ortamlarında çok iyi kamufle oldukları için hayalet böcek olarak da bilinen bu böcekler şekli nedeniyle öğrencilerimizin ilgisini çekiyor. Kral yılanımız ve leopar geko ile tanışıp onlara da temas edecekler. Sakallı ejderimiz de çocuklarımızın tanışacağı bir diğer canlı."