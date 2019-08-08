Öğrenciler Kızılırmak Deltası'nda kuşları gözlemledi

08.08.2019 21:52

Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nde bisikletlerle tur attı ve kuşları gözlemledi.

Samsun Valiliğinin öncülüğünde Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe 40 öğrenci katıldı.

Doğada bisiklet kullanan öğrenciler, 356 kuş türü, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne ev sahipliği yapan deltada kuşları gözlemledi.

Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası'nın çok önemli bir doğal alan olduğunu söyledi.

Bu alanın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulmasına yönelik çalışmaların da bulunduğuna dikkati çeken Avcı, şöyle konuştu:

"Alınan tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Kuşların insanlara ve kıyıya bu kadar yaklaşıyor olması, görünür bölgelerde yoğunluk kazanmaları ve rahat bir şekilde besleniyor olmaları, ortamın güvenli olmasına bağlıdır. Artık kuşlar elinde dürbün olan insanları görmekte, arabaları değil, ses çıkarmayan akülü araçları ve bisikletleri görmektedir."

Türkiye'ye örnek teşkil edecek koruma tedbirlerinin uygulandığını belirten Avcı, "Mevcut uygulamalarımız sayesinde 2 veya 3 yıl içinde bölgedeki kuş popülasyonu ve çeşitliliğinin artacağına inanıyoruz. Kızılırmak Deltası, bu yönü ile Samsun'un marka değerini de artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA