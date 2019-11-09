Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu

09.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:44

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'nde kitap okudu.

Kent genelindeki tarihi mekanlarda okuma etkinliği kapsamında bir araya gelen Kızkalesi Ortaokulu öğrencileri, sayfaları tarihi kaleye karşı açtı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hem de tarihi yerleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA