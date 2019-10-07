Öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenledi

07.10.2019 11:41

Ordu'nun Ünye ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kitap okuma konusunda dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.



Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe okulun yaklaşık 730 öğrenciler ile 50 öğretmen katıldı. Ağaçların gölgesinde ve yeşil alan içerisinde kitap okuyan öğretmen ve öğrenciler okumanın önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.



Öğrencilerin kitap okumayı alışkanlık haline getirmesinin önemine vurgu yapan okul müdürü Mustafa Bilgin," Biz okulumuzda okuma kültürünün oluşması,okuma bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaşmasını amaçladık. Sonuçta okuyan veya okuduğunu anlayan, düşünen, sorgulayan, problemlere çözüm önerileri getirme becerileri gelişmiş öğrenciler bu ülkenin kazanımı olacaktır. Ayrıca toplumumuzda kitap okuyan insanlar çoğaldıkça, kültürel gelişme gerçekleşir, eğitim seviyesi yükselir. Eğitim seviyesi yükseldikçe bilinçli, doyumlu, mutlu yaşayan insanların sayısı artar. Bu öyle bir süreçtir ki eğitim insanı geliştirirken insan da eğitimi geliştirir. Eğitimin temel aracı ise kitaptır. Kitap okumayı sevmek, okuma alışkanlığı kazanmak bu anlamda toplumun geleceği için çok önemlidir" dedi.



Etkiliğin sonunda ise öğretmen ve öğrenciler okudukları kitapları konularını birbirlerine anlattı. - ORDU

Kaynak: İHA