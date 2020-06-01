Öğrenciler kıraathanelerine kavuştu Cumhurbaşkanlığının korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle almış olduğu yeni normale dönüş planlarına uyum sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Millet Kıraathanesi, havuzlar ve pilates salonlarını hijyen ve sosyal...

Cumhurbaşkanlığının korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle almış olduğu yeni normale dönüş planlarına uyum sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Millet Kıraathanesi, havuzlar ve pilates salonlarını hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum şartıyla yeniden faaliyete geçirdi.

Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararla yaklaşık 3 aydır süren korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin hafifletilmesi konusunda yeni normale dönüş süreci 1 Haziran tarihinden itibaren başladı. Bu kararlar kapsamında hareket eden Zeytinburnu Belediyesi, hijyen ve sosyal mesafe şartlarına uymak koşuluyla; Merkezefendi, Seyitnizam ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, 2 adet havuz, 3 adet pilates salonu ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'i hizmete açtı.

Kıraathaneler 08.00 - 00.00 saatleri arası açık olacak

Yeni normale göre düzenlenen Zeytinburnu, Merkezefendi ve Seyitnizam Kıraathaneleri ilk etapta 08.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kıraathanelerde sosyal mesafe düzeni ve hijyen kurallarına uyum sağlanması için oturma düzenekleri yeniden düzenlendi. Giriş çıkışlarda kontrol ve dezenfektasyon bankoları kuruldu. İlerleyen süreçte kıraathanelerin eskiden olduğu gibi kademeli olarak 24 saat kesintisiz hizmet sürecine geçeceği öğrenildi.

Yüzme havuzları, pilates salonları ve akdem'de faaliyete geçiyor

Kıraathaneler haricinde ilçede bulunan Beştelsiz, Merkezefendi Yüzme Havuzları, Merkezefendi, Gökalp ve Veliefendi Pilates Salonları da hizmete açılırken, 1 Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'in de faaliyete geçtiği bildirildi. Öte yandan, ilçede bulunan hemşehri dernek ve lokallerinin de dezenfektasyon işlemleri belediye ekipleri tarafından yapıldı.

"Öğrencilerimiz kıraathaneleri özlemiş"

Merkezefendi, Seyitnizam ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri'ne gün içinde bir ziyaret gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileklerini iletti. Sabah 07.00 itibariyle öğrencilerin kıraathane önünde kuyruk oluşturduğunu belirten Başkan Arısoy; "Şu an ilçemizin tam ortasında yer alan Zeytinburnu Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Bundan önce Merkezefendi ve Seyitnizam Kıraathaneleri'ne de uğradık. Sabah 07.00'de ziyaretler başladı. Normalde yarı mesai halindeyiz. İlk etapta 24 saat açık olamayacağız. 08.00 - 00.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Diğer zamanlarda ise temizlik ve dezenfektasyon işlemlerini yapacağız. Biz burayı özlemiştik, anlaşılan o ki genç arkadaşlarımız da çok özlemişler. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA