Öğrenciler, 'Kılıçdaroğlu motivasyonumuzu bozdu' deyip, suç duyurusunda bulundu

Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' üzerinden Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı oluşturduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında motivasyonlarının bozulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

BURSA'da bir grup öğrenci, Türkiye- Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' üzerinden Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı oluşturduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında motivasyonlarının bozulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan gençler, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine özür borçlu olduğunu söyledi.

Bursa'da bir grup öğrenci, Türkiye ile Katar arasında yapılan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği' protokolü üzerinden algı oluşturduğunu öne sürdükleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde arkadaşları adına açıklama yapan Kübra Nur Güner (21), "25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğle saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu, gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz: yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" dedi.

