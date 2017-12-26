Öğrenciler, kasaba okuluna kütüphane kurdu



NİĞDE - Niğde Gençlik Merkezleri ve Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 'Mavi Meşale Kütüphane' projesi kapsamında kütüphanesi olmayan kasaba okuluna kütüphane kurdular.

Çiftlik Divarlı Kasabası'nda bulunan Şehit Caner Erden İlkokulu'na kurulan kütüphaneye 'Mavi Meşale' kütüphanesi ismini verdiler. Gençlik Liderlerinin ve gönüllü öğrencilerin ahşaplardan hazırlayıp çocukların ilgisini çekecek renklerde oluşturulan kütüphanede 800 civarında kitap bulunuyor. Gönüllü Gençlik liderleri ise 'Merkezim Her yerde' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine Ebru ve Filografi Sanatını tanıttı. Öğrenciler ilkokul öğrencileriyle sokak oyunları oynayarak güzel bir gün yaşattı.