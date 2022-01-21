'OKUMA YAZMA' ÖĞRENEN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ ŞEHİTLERE MEKTUP YAZDI

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - Çorum'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun 1-C sınıfı öğrencileri karne töreninin ardından öğretmenleriyle şehitliği ziyaret etti, yazdıkları mektupları okudu.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, karnelerini aldıkları törenin ardından sınıf öğretmenleri Eyüp Biçer ile Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına dağılan öğrenciler, kendi elleriyle yazdıkları mektupları, yüksek sesle okudu. Öğrenciler hep birlikte de 'Bayrak' şiirini okuyup şehitlikten ayrıldı.

Sınıf öğretmeni Eyüp Biçer, "Bu özel ve anlamlı günümüzü şehitlik ziyaretiyle taçlandırmak istedik. Bayrak hassasiyetini, vatan millet sevgisini almamış bir öğrencimiz inşallah kalmamıştır, diye düşünüyorum. Vatan, millet bayrak sevgisi küçük yaşlarda edinilmesi gereken duygular. İstedik ki anne babaları görmeden karneleri şahitlerimize getirelim. Birinci dönemde elde ettiğimiz başarıları, bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da göstereceğimizin sözünü verelim. Yavrularımız okumaya yazmaya başladılar. Kendi duygularını mektuba döktüler, şehitlerimize getirdiler? dedi.