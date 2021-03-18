Öğrenciler karma sergiyle 18 Mart'ı anıyor
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Öğrenciler karma sergiyle 18 Mart'ı anıyor

18.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:33
Öğrenciler karma sergiyle 18 Mart'ı anıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü düzenledikleri dijital karma sergiyle anıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü düzenledikleri dijital karma sergiyle anıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan koordinatörlüğünde düzenlenen, öğrenci projelerinden oluşan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dijital karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

18 Mart'ın Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihin akışını değiştirdiğini ve Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya ispat ettiğini ifade eden İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, "Bu toprakları bizleri vatan yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm isimsiz kahramanları sergiyle anmak istedik. Genç kuşakların birlik ve beraberlik duygusunu hissetmesi açısından da önemli bir proje oldu" diye konuştu.

'Soyut Tipografi' adlı sergide çalışmalarıyla yer alan öğrenciler ise şu şekilde:

"Aysemen Erdoğan, Ayşe Aksu, Ayten Baran, Fatma Nur Yürük, Gülben Alkan, Melek Gülşen, Rümeysa Hilal Tonbul, Sude Gavrilov, Sude Solak, Şeyma Ünlü, Tuğçe Çakır, Yeşim Adam, Zeynep Fırat, Zilan Bozan, Zümrüt Aydın"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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