Öğrenciler kariyer fuarında üniversiteleri tanıdı

19.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:42

Lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen "Geleceğimi Belirliyorum Kariyer Fuarı" sona erdi.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, 40 okuldan 11 bin civarındaki 12'inci sınıf öğrencisi, 35 devlet ve vakıf üniversitesinden yetkililerle yüz yüze görüşme imkanı buldu.

Öğrenciler, üniversitelerin stantlarını dolaşarak bilgi aldı, kariyer planlaması ve hedef belirleme konularında seminerlere katıldı.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın sınava hazırlanan öğrencilerin tercihlerini bilinçli şekilde yapabilmeleri için düzenlendiğini söyledi.

Fuarda düzenlenen seminerlere üniversitelerden rektör ve öğretim üyelerinin katıldığını ve öğrencilerin sorularına yanıtlar vermeye çalıştıklarını anlatan Işık, "Çocuklar hangi mesleği arzu ediyorlarsa daha rahat tercih yapma imkanına sahip oluyorlar. Çocuklarımızın şimdiki tercihleri onların gelecekteki durumları olacaktır." diye konuştu.

"Bu fuar çocuklarımıza yol, rehber ve ışık oluyor"

Fuarda açılan stantları gezen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Keçiörenli gençlerin geleceğe hazırlanması için düzenlenen fuara destek verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin üniversite sınavında sağladığı başarıyı tercihe yansıtırken sorun yaşadıklarına dikkati çeken Altınok, "Öğrencilerimiz yeterli puanı aldığı halde hayalindeki üniversiteyi tercihlerden dolayı tutturamıyor. Bu fuar çocuklarımıza yol, rehber ve ışık oluyor. Çocuklarımız ülkemizin ve milletimizin geleceğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA