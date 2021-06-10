ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
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ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeşil deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başlaması nedeniyle öğrenciler tarafından sahilde çevre temizliği yapılarak yumurta bırakılan yuvalar işaretlendi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeşil deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başlaması nedeniyle öğrenciler tarafından sahilde çevre temizliği yapılarak yumurta bırakılan yuvalar işaretlendi.

Akdeniz'in en güzel koylarına sahip olan ilçede yeşil deniz kaplumbağalarının 50 kilometrelik sahilde üreme mevsiminin başlamasıyla belediyenin ev sahipliğinde öğrenciler tarafından Temiz Çevre Hareketi başlatıldı. Sahilde yapılan temizlik çalışmasına Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Deniz Orman Okulu öğrencileri ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay katıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çocuklarla birlikte Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kumsalında çevre temizliği yapıp, üremek üzere sahile çıkan kaplumbağaların yuvalarına işaretleme yaptıklarını ve uyarıcı levhalar çaktıklarını söyledi.

Başkan Tollu, çevre probleminin dünyanın problemi olduğunu belirterek, Dolayısı ile çevresel problemlerden etkilenmeyen başka bir coğrafyanın olduğunu düşünmüyorum. Çevre problemlerine dikkat çekmek üzere geleceğimizin teminatı çocuklarımızla enstitü sahilinde deniz kaplumbağalarının rahat üremeleri için temizlik yaptık. Çevresine ve geleceğine sahip çıkan nesillere yardımcı olduğumuz için mutluluk duymaktayız dedi.

'MÜSİLAJA DİKKAT ÇEKTİ'

Denizden sahile vuran çöpleri çocuklarla birlikte temizleyen Başkan Tollu, Marmara'da meydana gelen deniz müsilajına da dikkat çekerek, Marmara da çevreye karşı duyarlı olmadığımız ortaya çıktı. Tabi Akdeniz' de böyle bir durum söz konusu değil. Tertemiz Akdeniz'den Ege ve Marmara'ya selamlar gönderiyoruz. El ele verip denizlerimizi koruyalım ve geleceğimizi kurtaralım. Denizlerimiz ve çevremizin kurtuluşu temizlik ve duyarlılıktan yanadır diye konuştu.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının Mersin genelinde 5 üreme noktasının bulunduğunu ifade etti.

Erdemli Deniz Orman Okulu Öğretmenlerinden Sibel Kubin de deniz kaplumbağalarının ekosisteme büyük katkısının olduğunu belirterek, 100 milyon yıldır, dünya okyanuslarında binlerce kilometre yol kateden deniz kaplumbağalarının deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük öneme sahiptir ama son yıllarda artan insan faaliyetleri onların yaşama şansını azaltmakta. Bizler bugün burada buna dikkat çekmek için öğrencilerimiz ile birlikte deniz kaplumbağalarının üremek üzere çıkış yaptığı alanların temizliğini yaptık. Yuvaların olduğu noktalarda işaretleme yaptık. Öğrencilerimize çevreyi temiz tutmayı öğrettik ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki çevre gönüllüsü Arya Kubin de deniz kaplumbağaları ölmesin diye doğayı korumaları gerektiğini vurgulayarak, Yoksa onlar hastalanırlar ve ölürler. Çevremizi temiz tutalım kaplumbağalarımız ölmesin istiyorum dedi.

Çevre gönüllüsü Filiz Çakıcı da, Alata sahilinde kum zambakları ve kaplumbağalar olduğu sürece bizler denize rahat girebiliriz. Çevremize sahip çıkıp temiz tutmalıyız. Üremek üzere Alata sahiline çıkan kaplumbağalar için çevre temizliği yaptık diye.

Doğayı sevip doğa ile öğrenmeyi çok sevdiğin dile getiren Naciye Hilal Kılınç ise, deniz kenarına inşaat yapılmasını istemediklerini, çöp atılmasını istemediklerini kaydetti. Kılınç, Akdeniz'in de Marmara denizi gibi olmaması için temiz tutulması gerektiğinin altını çizerek, Doğayı koruyacağıma söz veriyorum ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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