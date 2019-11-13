Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı
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Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı

Bursa'da öğrenciler Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle esnaf ve kurumları ziyaret etti.

13.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:09
Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı

'da öğrenciler Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle esnaf ve kurumları ziyaret etti.


Büyükorhan ilçesinde Çok Programlı İmam Hatip Bölümü ve Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçede bulunan kamu kurumlarını, esnafları ve halkı ziyaret ederek gül lokumu, gül suyu ve hadis-i şerif yazılı broşürler dağıttı. Öğrenciler halktan büyük takdir kazandı. Vatandaşlar, geleceğin teminatı olan gençlerden bu hassasiyeti görmekten çok mutlu olduklarını belirterek, Milli Eğitim yetkililerine, okul müdürüne ve öğrencilere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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