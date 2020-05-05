Öğrenciler kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabilir
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Öğrenciler kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabilir

Öğrenciler kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabilir
05.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:00

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında YKS ve LGS konularında da birçok yeni karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında YKS ve LGS konularında da birçok yeni karar kamuoyu ile paylaşıldı. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yeni düzenlemeleri değerlendirdi.

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, bu yıl gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin diğer yıllara göre daha farklı olacağını belirtti ve 8'nci ve 12'nci sınıfın ikinci dönem konularının sınav kapsamında yer almamasının öğrenciler için avantaj olduğunu söyledi. Öğrencilerin kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabileceğini dile getiren Adil Kurt daha az konuyla sınava hazırlanmanın avantaj olduğunu söyledi. Ancak bu bir sıralama sınavı olduğu için, sıralamanın doğru yapılması amacıyla daha zor bir sınav da olabileceğinin de altını çizdi.

YKS tarihinin 27-28 Haziran olarak değiştiğini dile getiren Kurt, "YKS'de öğrencilerimizin 12'nci sınıf dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulması, sınav süresinin 30 dakika artırılması ve 180 puan barajının 10 puan düşürülerek 170'e indirilmesi öğrenciler için çok büyük bir avantajdır. Bu sayede 112 bin -195 bin arasında öğrencilerimiz lisans programlarına yerleşecekleri tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz hiç zaman kaybetmeden kalan süreyi genel tekrar yaparak daha verimli ve başarılı şekilde sürdürmeliler" dedi.

LGS'de ise öğrencilerin sınavlara kendi okullarında girecek olmalarının büyük bir avantaj olduğuna değinen Adil Kurt, sınavın 20 Haziran'da yapılacağını söyledi. Öğrencilere, okullarına geçen yıla göre daha erken gitmelerini öneren Kurt, sınav günü en geç saat 09.00'da sınav salonunda olunmasını tavsiye etti. Kurt, "Devletimiz sosyal mesafe kuralları ile de ilgili tüm önlemleri alarak sınavları yapacaktır. Kalan bu sürede gerekli tekrarları yapmalarını, deneme sınavı çözmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"KONU TEKRARLARI VE DENEME SINAVLARI İLE HAZIRLIK DEVAM ETMELİ"

Öğrencilere konuları bitirdilerse her hafta en az iki deneme sınavı çözmelerini öneren Adil Kurt, "Deneme sınavından sonra çözemediği, yanlış yaptığı soruları tespit edip bu soruların çözümünü öğrenmeliler. Deneme sınavında hangi konudan soru çözemiyor ise o konuları tekrar etmeliler. Bu kısa süreyi verimli kullanabilirlerse bu sene yapılacak sınavdan daha başarılı şekilde çıkabilirler. Sınavların bilginin yanında yorumlama, analiz, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi yetenekleri ölçeceğini de öngörerek öğrencilerimize bu anlamda da pratik yapmalarını ve bol bol kitap okumalarını da tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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