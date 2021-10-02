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Öğrenciler kahvede kitap okurken yiyecek ve içeceklerden de ücretsiz yararlanıyor

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Öğrenciler kahvede kitap okurken yiyecek ve içeceklerden de ücretsiz yararlanıyor

Antalya'da kötü alışkanlıklardan kurtulan gençlerin kurduğu Sen Varsan Biz de Varız Derneğince açılan Huzur Kitap Kahve'de öğrenciler, yiyecek ve içecekler ile 2 binden fazla kitaptan ücretsiz faydalanıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kötü alışkanlıklardan kurtulan gençlerin kurduğu Sen Varsan Biz de Varız Derneğince açılan Huzur Kitap Kahve'de öğrenciler, yiyecek ve içecekler ile 2 binden fazla kitaptan ücretsiz faydalanıyor.

Sen Varsan Biz de Varız Derneği, üniversitelilerin ücretsiz yararlanabileceği kitap kahve açmak için öğrencilerin yoğun olduğu Gülveren Mahallesi'ndeki bir dükkanı kiraladı.

Dükkanın tadilatında inşaat işçisi gibi çalışan Dernek Başkanı Fatih Yüzügüler ve üyeler, içerisinde satranç takımları ile 2 binden fazla kitap bulunan kahveyi açtı.

Öğrencilerin yiyecek ve içeceklerden ücretsiz yararlandığı, sessiz bir ortamda derslerine çalıştıkları kahvede ayrıca yazar okur buluşmaları ile satranç turnuvaları yapıldı.

" Türkiye'de bu konsepte öncülük yaptığımızı düşünüyorum"

Dernek Başkanı Fatih Yüzügüler, AA muhabirine, makine mühendisliği öğrencisi olduğunu ve 4 yıl önce kötü alışkanlığından kurtulduktan sonra derneği kurduğunu söyledi.

Yüzügüler, derneğin faaliyet alanının gençliği kötü alışkanlıklardan korumak, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Maddi sıkıntılar yaşayan üniversite öğrencilerine bir nebze de olsa yardımda bulunmak için kitap kahveyi açtıklarını ifade eden Yüzügüler, "Gençlerin geleceğine yatırım yapabileceği, yeni arkadaşlıklar edineceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, yazar buluşmalarına katılacağı, sessiz ortamda ücretsiz şekilde derslerine çalışabileceği bir konsept kurduk. Sağlıklı gençler sağlıklı ailede, sağlıklı arkadaşlık ortamında olur düşüncesiyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin yüksek müzik sesi bulunan ortamlardan muzdarip olduğuna işaret eden Yüzügüler, "Birçok kardeşimiz böyle bir ortam arayışındaydı. Dernek olarak Türkiye'de bu konsepte öncülük yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Dernek üyesi Fesih Genç ise erken saatlerde açtıkları kitap kahvede saat 21.00'e kadar öğrencileri misafir ettiklerini belirtti.

Genç, "Burası kötü alışkanlıklardan uzak bir kahve. Telefon bağımlılığı bile burada yasak. Sadece kitap ve satranç. Ben de kitap okuyordum ama burası sayesinde farklı tarzlarda kitaplar okumaya başladım. İçime kapanık bir yapım vardı ama burada sürekli gençlerle iletişim kurmak bana çok iyi geldi. Yeni şeyler öğreniyorum. Bu beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan gelen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ucal Talibov, her gün kahvede ders çalıştığını, kitap okuduğunu söyledi.

Öğrencilerin maddi anlamda zorluk yaşadığını dile getiren Talibov, "Burası bize iyi geldi. Ücretsiz çayımızı içerken derslerimize çalışıyoruz." dedi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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