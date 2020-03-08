Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı - Haberler
Dünya Kadınlar Günü, Kastamonu

Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı

Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kastamonu'da bir grup sivil havacılık öğrencisi, kadınlara pembe uçaklar dağıttı.

08.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:18
Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı

Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı

KASTAMONU - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kastamonu'da bir grup sivil havacılık öğrencisi, kadınlara pembe uçaklar dağıttı. Uçaklar dağıtılırken kadınların hayatın her noktasında önemli olduğu vurgulandı ve sivil havacılık noktasındaki emekleri içinde teşekkür edildi.

Kastamonu Üniversitesinde Sivil Havacılık Yönetimi okuyan bir grup öğrenci, hem sivil havacılıkla alakalı çalışmalarını tanıtmak hem de havacılıkta kadınların önemli bir rol oynadığını farkındalık oluşturmak için vatandaşlara pembe uçak dağıttı. Yapılan projede Kastamonu'nun farklı noktalarında öğrenciler, kadınlara pembe uçak dağıtımı yaptı.

Pembe uçak dağıtarak farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerden Necla Ada Kasabalı, "Biz bugün hem kadınlar günü hem de havacı kadınlar haftası sebebi ile bir araya geldik. Bugün Kastamonu da 4 meydan da pembe uçak dağıtımı yapıyoruz. Kastamonu da hem biraz farkındalık yaratmak hem de biraz etrafı renklendirmek istedik. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara hemen hemen önümüze çıkan herkese havacılıkla alakalı bilgiler vermeye çalıştık" diye konuştu.


"Gelecek senelerde kutlanılırken daha mutlu olduğumuz bir gün haline gelir"

Programda hediyesini aldıktan sonra duygularını ifade eden Esra Beleç ise, "Bugün bizi düşünerek böyle bir hediye vermelerine çok sevindim. Ama kadına şiddet gibi konularda en kısa sürede halledilebilir ve önüne geçilebilir bir hale gelirse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gelecek senelerde bizim ve tüm kadınlar için gerçekten kutlanılırken daha çok mutlu olacağımız bir gün haline gelir" dedi.


"Böyle bir hediye gerçekten şu zamana kadar almamıştım"

Programda hediyesini aldıktan sonra duygularını paylaşan Gülcan Yaylacı da, "Böyle bir hediye gerçekten şu zamana kadar almamıştım. Kadınlar her yerde, her ortam da, her meslekte varlar. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz kadınları sevin ve cinayetleri bitirebilmek için ne gerekiyorsa mücadele edin diyorum" ifadelerini kullandı.

Program, dağıtılan pembe uçakların uçurulması ile sona erdi. Programın ardından öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar ile vakit geçirdi.

Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haberler
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Eser Yenenler Nilperi Şahinkaya
Spor Gökhan Gönül Berkay Şahin Ünal Karaman Bülent Uygun Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Avrupa İtalya Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Öğrenciler, Kadınlar Gününde pembe uçak dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:32:09. #1.15#