Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti
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Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Oktay Koçman Ortaokulu öğrencileri jandarma komutanlığını ziyaret ettiler.

13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:25
Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti

'in ilçesinde bulunan Oktay Koçman Ortaokulu öğrencileri komutanlığını ziyaret ettiler.


Milli Eğitim Bakanlığınca tüm okullarda başlatılarak uygulamaya konulan "İyilik Yap İyilik Bul" projesi kapsamında, meslekleri tanımak amacıyla 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Kepsut ilçesi Oktay Koçman Ortaokulundan 45 öğrenci ve 2 öğretmen Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma personeli tarafından kolonya ve şekerle ikramı ile karşılanan öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak, Jandarmanın önemi ve görevleri anlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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