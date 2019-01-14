Öğrenciler İyilikte Yarışacak

Kilis'te Milli Eğitim Bakanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen tarafından hayata geçirilen "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında dersliklere kumbara konuldu.

İHH Kilis Geçlik Birimi Başkanı Anzehla Doğan, Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, proje kapsamında ildeki okulları gezerek her sınıfa bir kumbara teslim ettiklerini söyledi.

Amaçlarının, dağıtılan kumbaralarla para toplamak değil çocuklara kardeşliği ve paylaşmayı öğretmek olduğunu ifade eden Doğan, "Kendilerine, arkadaşlarına ve ailelerine, toplumun geneline dayanarak iyilik adına bir şeyler yapabileceklerini görmelerini sağlıyoruz. Üniversitedeki arkadaşlar olarak buraya gelerek öğrencilerle bir araya gelip, onların yalnız olmadığını ve bir şeyleri yapabileceklerini göstermek için buradayız." diye konuştu.

Doğan, etkinlik kapsamında diğer okulları da ziyaret ederek, bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA