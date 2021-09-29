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Öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü gezdi

Erzincan'da öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, itfaiye teşkilatının çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulurken, İtfaiye Müdürlüğü hakkında bilgiler alarak yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranacağını ve hattın gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini öğrendiler. Öğrencileri makamında kabul eden ve itfaiye teşkilatını tanımalarını çok önemsediklerini belirten İtfaiye Müdürü Sami Karakaş; "Öğrencilerimizin ziyaretleri bizi çok mutlu ediyor. Buraya gelen öğrenciler itfaiyecilerle tanıştı, araçları tanıdı, 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattının nasıl kullanacağı öğrencilere anlatıldı. Amacımız çocuklara itfaiye teşkilatını tanıtmak. Ziyaretlerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN

Öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü gezdi

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Haber: Öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü gezdi - Haberler
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