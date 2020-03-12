Öğrenciler İstiklal Marşını güzel okumak için yarıştı
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Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Öğrenciler İstiklal Marşını güzel okumak için yarıştı

Şahinbey Belediyesi tarafından, geleneksel olarak düzenlenen 'İstiklal Marşını güzel okuma' yarışması öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

12.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:18
Öğrenciler İstiklal Marşını güzel okumak için yarıştı

Şahinbey Belediyesi tarafından, geleneksel olarak düzenlenen 'İstiklal Marşını güzel okuma' yarışması öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.


İstiklal Marşının kabul edilişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, büyük bir öz güvenle sahneye çıkarak okuma ve hitabet hünerlerini sergiledi.


Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen yarışmayı, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.


Yarışmanın jüri üyeliğini Öğretim Üyesi Yrd. Dr. Murat Kılıç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yrd. Doç Sakine Hakkoymaz, Öğretim Görevlisi Dr. Neşe Uygun, Araştırma Görevlisi Nurgül Erbağcı, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Harun Esendemir, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Abidin Demir, Türkçe Öğretmenleri Bahadır Kayan ve Mustafa Acar yaptı.


Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzelprogramda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın her hecesinin muhteşem olduğunu belirterek, "Yarışmamız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam dört kategoride yapıldı. İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlık yolunda vermiş olduğu o kahramansı ve destansı mücadelenin şiire, mısralara dökülmüş hali. Rabbim bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kalbinden gelen imanla ve vatan aşkıyla yazmış. Her kelimesi ve mısrası muhteşem. Allah Mehmet Akif Ersoy'dan da razı olsun. Tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı biz bu vatan topraklarında rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayamayacaktık" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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