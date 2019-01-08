Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu

Öğrenciler Vali Yerlikaya'ya sesleniyor

İSTANBUL - Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da öğrenciler, okulların tatil olması için sosyal medyadan Vali Yerlikaya'ya seslendi.

İstanbul'da başlayan kar yağışının ardından, öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Vali Yerlikaya'nın İnstagram ve Twitter hesaplarında öğrenciler, kar tatili yapılması için yorumlar yaptı. Öğrencilerin yaptığı mizahi yorumlar ise güldürdü. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarına, 'Valim bir arkadaş soğuktan hasta olmuş, salgın çıkmadan tatil lütfen', 'Bir duruşu var sanırsın yarın okul tatil', 'Canım valim bu gece yoğun geçecek olan kardan dolayı tatil yapacağınız umut ediyoruz amin sizi çok seviyoruz', 'Vasip amcamız olsaydı tatil yapardı. Ali amca senin ondan neyin eksik?', 'Tamam güldük eğlendik şimdi tatil yap' gibi çok sayıda yorumlar yapılıyor.

İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edilmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA