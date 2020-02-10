10.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:00

MERSİN Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen 'Küçük Hayaller Büyük Umutlar' projesine katılan öğrenciler, işaret dili ile İstiklal Marşı okudu.

Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile birlikte, işaret dili, el sanatları, drama ve mangala gibi programlara uygun eğitimler verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Servet Tazegül Spor Kompleksi'ndeki Gençlik Merkezi'nde kapanış töreni düzenlendi. Törene, Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Demiral, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mahmut Duru, Geçlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebiyılmaz ile eğitim alan 60 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuduğu törende, gençler eğitim boyunca öğrendiklerini sahneye taşıdı. Drama eğitimi alan öğrencilerin sergilediği ve teknoloji bağımlılığını konu alan mini oyun ise izleyenleri güldürdü.

Törenin sonunda ise 60 öğrenciye katılım sertifikası, 8 gençlik merkezi personeline, projeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi. Proje Koordinatörü Komiser Yardımcısı Aliye Öztokmak, 3 ay önce başlanan projenin tamamlandığını belirterek, "Bu bir sosyal faaliyet projesidir. Bu kapsamda öğrencilerimize işaret dili, el sanatları, drama ve mangala eğitimleri verildi. Öğrencilerimiz de, biz de bu durumdan mutlu olduk. Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak öğrencilerimizle el ele proje yapmaya devam edeceğiz. Projemizden 2 orta okul 2 lise olmak üzere toplam 60 öğrencimiz yararlandı. Öğrencilerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte seçtik. Amacımız, sosyal faaliyete katılmayan öğrencilerimizi arkadaşları ile kaynaştırmaktı. Bunu da başardık" dedi.

Kaynak: DHA

- Mersin