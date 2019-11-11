Öğrenciler "İngilizce Sokağı"nda yabancı dil öğrenecek
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Öğrenciler "İngilizce Sokağı"nda yabancı dil öğrenecek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeleri ve pratik eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezindeki okul koridorlarında 'İngilizce Sokağı' oluşturulacak.

11.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:22
Öğrenciler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeleri ve pratik eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezindeki okul koridorlarında 'İngilizce Sokağı' oluşturulacak.

Proje kapsamında, il merkezindeki liselerin okul koridorlarında temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı gibi güncel hayatta sık kulanılan alanları içeren İngilizce kelimelerle süslenecek.

İngilizce öğretmenleriyle toplantı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilerin yabancı dili kısa sürede öğrenmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

Uygulamalı eğitimlerin başarıyı artırdığına dikkat çeken Tekin, il merkezindeki 27 lisede 'İngilizce Sokağı' oluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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