Öğrenciler, İnciraltı Kent Ormanı'nda 'Telafide Ben de Varım' dedi
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Öğrenciler, İnciraltı Kent Ormanı'nda 'Telafide Ben de Varım' dedi

Öğrenciler, İnciraltı Kent Ormanı'nda 'Telafide Ben de Varım' dedi
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'de 'Telafide Ben de Varım' eğitim süreci tüm hızıyla devam ediyor. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuruların alındığı faaliyetlere öğrenciler başta olmak üzere öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan 'Telafide Ben de Varım' programıyla, salgın döneminin olumsuz etkilerinin giderilmesi, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında bir dizi faaliyet gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği etkinliğe Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlik, Balçova İnciraltı Kent Ormanı'nda işaret diliyle istiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşün ardından katılımcılar, ilgi alanlarına göre başvuruda bulundukları istasyonlarda buluştular.

Spordan sanata, akıl zekâ oyulanlarından robotik kodlama atölyelerine, çocuk oyunlarından değerler eğitimine kadar çeşitli başlıklarda 10 istasyonda şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Bültenler

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