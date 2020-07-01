Öğrenciler imam hatip ortaokulu için ter döktü Kırşehir'de Abdülkadir Özcan Proje İmam Hatip Ortaokulu'na kayıt yaptıracak öğrenciler için kabul sınavı yapıldı.

Kırşehir'de Abdülkadir Özcan Proje İmam Hatip Ortaokulu'na kayıt yaptıracak öğrenciler için kabul sınavı yapıldı.

Çukurçayır Mahallesi'ndeki okulda gerçekleştirilen sınava 125 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 70 kişilik kontenjana girebilmek için sınavda ter döktü.

Okul Müdürü Seyfettin Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5. sınıfa kayıt için 70 kişilik kontenjanları olduğunu, kabul sınavına 125 öğrencinin katıldığını söyledi.

Sınav sonuçlarını bir iki gün içinde açıklayarak velilere göndereceklerini belirten Cerit, bir hafta sonra da başarılı öğrencilerin velilerinden başvuru dilekçelerini almaya başlayacaklarını dile getirdi.

Cerit, öğrencilerin sınava gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA