Öğrenciler, İmam Hatip Okullarını Almanca Tanıttılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrenciler, İmam Hatip Okullarını Almanca Tanıttılar

Öğrenciler, İmam Hatip Okullarını Almanca Tanıttılar
Habermetre - Haberler | Toplum

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler, Arapça ve İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Çince, Fransızca ve Farsça öğreniyorlar.

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler, Arapça ve İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Çince, Fransızca ve Farsça öğreniyorlar. Uygulanan program sayesinde öğrenciler, imam hatip okullarının tarihi, vizyon ve misyonu, program çeşitliliği ve imam hatip okullarındaki başarıları bu dillerde anlatabilecek seviyeye ulaştı.

Bu kapsamda Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, hızla küreselleşen dünyada yabancı dil becerisiyle söz sahibi bireylerin yetiştirilmesi; öğrencilerin, okullarında aldıkları dil eğitimini günlük hayatta kullanarak dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Öğrencilerimizin Dilinden İmam Hatip Okulları" seminerler serisinin 5'incisi Almanca gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Almanca Öğretmeni Didem Pircanlı Gönül'ün yaptığı programda Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fatma Keçi "İmam Hatip Okullarının Tarihçesi", Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Esma Demir "İmam Hatip Okullarının Başarıları" Beşiktaş AİHL'den Tuba Akbulut "İmam Hatip Okullarının Misyonu Vizyonu",

İzmir Şehit Ömer Halis Demir KAİHL'den Hanım Dağdelen ve Elif Sena Gökçe "Program Çeşitliliği" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından sorularla devam eden seminer MEB Din Öğretimi Youtube'dan canlı olarak yayınlandı.

Programda, Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, Daire Başkanı İhsan Erkul, Beşiktaş KAİHL ve İzmir Şehit Ömer Halis Demir KAİHL okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programın videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Fahriye Evcen Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğrenciler, İmam Hatip Okullarını Almanca Tanıttılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:37:53. #1.16#

title