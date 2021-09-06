Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu
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Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Güncel

Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu Öğrencilerin okul özlemi sona erdi Kocaeli'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitime başlaması ile beraber okul bahçeleri sınıflar, öğrencilerle doldu.

Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu

Öğrencilerin okul özlemi sona erdi

KOCAELİ - Kocaeli'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitime başlaması ile beraber okul bahçeleri sınıflar, öğrencilerle doldu. Öğrenciler, uzun süredir ayrı kaldıkları arkadaşları ile kavuşmanın sevincini yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı ile birlikte Kocaeli'de öğrenciler için ilk ders zili çaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sıraya giren öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tek sıra halinde sınıflara girdi. Okulların açılmasından mutlu olduğunu söyleyen öğrenciler, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirtirken, okulların açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Derslerimizi ihmal etmedikleri için çok mutluyuz"

Okuluna ve arkadaşlarına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden ortaokul öğrencisi Ömer Asaf Karakaya, "Çok mutluyum, devletimizin bize yaptığı iyiliklerden dolayı da çok memnunum. Okullar açıldığı için çok mutluyum, iyi ki açılmış devletimize teşekkür ederim, bu duruma kadar bizi getirdikleri için, hiç pes etmedikleri için. Hepsinden Allah razı olsun, hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Derslerimizi ihmal etmedikleri için çok mutluyuz" dedi.

"İlk teneffüs sesini duymak istiyorum"

Arkadaşlarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan bir diğer öğrenci Alper Kağan, "Bütün arkadaşlarımı görebiliyorum. İlk teneffüsün sesini duyamadım, bugün duymak istiyorum. Bütün arkadaşlarımı şu an görebiliyorum" diye konuştu.

"Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı özledim"

Okula duyduğu özlemini anlatan öğrencisi Yavuz Yıldız da, "Bize kitap, tablet filan verdiler çok mutluyum. Okulu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı özledim, çok özledim hatta. Arkadaşlarımla tanıştık sohbet ettik, çok mutlu ve memnunum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu
Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu
Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu
Öğrenciler ilk ders zilinde sınıfları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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