Öğrenciler için 'Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasına destek

Altınbaş Üniversitesi, 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yıllarında mezun olan öğrenciler adına TEMA Vakfı'nın "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 2 bin 500 fidan bağışlayacağını duyurdu.

Türkiye'yi acıya boğan orman yangınları ve yaşanan can kayıpları Altınbaş Üniversitesi'ni de harekete geçirdi. Türkiye'nin yirmiye yakın noktasında başlayan yangınların büyük bir felakete yol açtığını belirten Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "Can kayıplarının Türkiye'yi derinden sarstığı bu elim olaylarda yaraları sarmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Kararan doğayı yeniden yeşertmenin elimizde olduğu düşüncesiyle TEMA Vakfı'nın tüm Türkiye çapında başlattığı fidan dikimi kampanyasına destek verme kararı aldık. 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yıllarında mezun olan ve olacak 2 bin 500 öğrencimiz adına bağışladığımız fidanlarla 'Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasına katılıyoruz. Yetiştirdiğimiz mezunlarımızın her birini temsil eden fidanlarla bu toprakların yeniden canlanmasına bir nebze de olsa katkımızın olması bizi mutlu eder" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı