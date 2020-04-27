Öğrenciler için ücretsiz online İngilizce konuşma kulübü Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, 13-18 yaş arası öğrenciler için ücretsiz online İngilizce konuşma kulübü başlattı.

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, 13-18 yaş arası öğrenciler için ücretsiz online İngilizce konuşma kulübü başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri danışmanlığında ve profesyonel İngilizce öğretmenleriyle gerçekleştirilen English w/Tech oturumları Zoom uygulaması üzerinden yapılıyor.

English w/Tech, 7. sınıftan 12. sınıfa kadar İngilizce konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek isteyen başlangıç ve daha ileri İngilizce seviyesindeki tüm öğrencilerin katılımına açık.

Katılımcılar, www.englishwtech.com adresinden ders programını inceleyebiliyor ve canlı sınıflara katılmak için uygulama şifrelerini öğrenebiliyor.

Hafta içi her gün 4 oturumun yapıldığı programda öğrencilerin ilgisini çekecek farklı konular işleniyor.

Kaynak: AA