Öğrenciler için "Ramazanın Işığını Yakalayın" uluslararası fotoğraf yarışması düzenleniyor

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evlerden devam ettiği bu dönemde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık "Ramazanın Işığını Yakalayın" sloganıyla uluslararası fotoğraf yarışması düzenliyor.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evlerden devam ettiği bu dönemde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık "Ramazanın Işığını Yakalayın" sloganıyla uluslararası fotoğraf yarışması düzenliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocukların ramazan ayıyla ilgili çektiği fotoğraflarla katılacağı yarışmaya başvurular, 17 Mayıs'a kadar kabul edilecek.

Yarışmanın, jüri üyeleri arasında Türk fotoğrafçı İzzet Keribar da yer alacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel akla ne geliyorsa fotoğraflaması isteniyor.

Tüm dünyadaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık uluslararası yarışmada, her kategoriye ayrı ayrı ödüller verilecek.

Katılmak isteyen öğrenciler, "nunokullari.com" internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, fotoğraflarını yükleyecek.

Kaynak: AA