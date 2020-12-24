Öğrenciler için internet alt yapısı yenilendi
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Öğrenciler için internet alt yapısı yenilendi

24.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:08
Öğrenciler için internet alt yapısı yenilendi

Iğdır'ın Tuzlu İlçesi'nde internet olmadığı için uzaktan eğitim göremeyen öğrencilere internet çekildi.

Iğdır'ın Tuzlu İlçesi'nde internet olmadığı için uzaktan eğitim göremeyen öğrencilere internet çekildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle'de internet çekmediği için uzaktan eğitim görmekte güçlük çeken öğrenciler sosyal medya üzerinden seslerini duyurması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri ile fiber internete kavuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla öğrencileri internete kavuşturmak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda ilçeye yakın Zavot mevkisine fiber internet çekilerek hizmete sunuldu.

Mezrayı ziyaret eden Gönen, öğrencilere internete kavuştukları müjdesini verdi. Toplanan öğrenciler ve vatandaşlar Gönen ve beraberindekileri karşılayıp teşekkür etti. - IĞDIR

Öğrenciler için internet alt yapısı yenilendi
Öğrenciler için internet alt yapısı yenilendi
Öğrenciler için internet alt yapısı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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